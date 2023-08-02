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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

توخيل يعلن تشكيل بايرن ميونخ أمام ليفربول

بايرن
بايرن

كشف توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني تشكيل الفريق البافاري لمباراة ليفربول الودية ، والتي تجمع بينهما اليوم الأربعاء على الملعب الوطني في سنغافورة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وخسر بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف وديًا، الأربعاء الماضي، في العاصمة اليابانية طوكيو.
 

جاء تشكيل بايرن ميونخ ضد ليفربول كالتالي:


في حراسة المرمى: ماتياس سومير.
في خط الدفاع: بنجامين بافارد، كيم، أوباميكانو، ألفونسو ديفيز.
في الوسط: جوشوا كيميتش، لايمار. جمال موسيالا
في الهجوم: ماتياس تيل، ليروي ساني ، سيرجي جنابري. 
 

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