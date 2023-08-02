توخيل يعلن تشكيل بايرن ميونخ أمام ليفربول

كشف توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني تشكيل الفريق البافاري لمباراة ليفربول الودية ، والتي تجمع بينهما اليوم الأربعاء على الملعب الوطني في سنغافورة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



وخسر بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف وديًا، الأربعاء الماضي، في العاصمة اليابانية طوكيو.



جاء تشكيل بايرن ميونخ ضد ليفربول كالتالي:



في حراسة المرمى: ماتياس سومير.

في خط الدفاع: بنجامين بافارد، كيم، أوباميكانو، ألفونسو ديفيز.

في الوسط: جوشوا كيميتش، لايمار. جمال موسيالا

في الهجوم: ماتياس تيل، ليروي ساني ، سيرجي جنابري.

