أستاذ المناهج.. نسب النجاح ارتفعت بنسبة 5% هذا العام

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2023، بدأ الطلاب في البحث عن الجامعات التي تتناسب مع المجموع، والكثير ينتظر التنسيق الذى يحدد المستقبل العلمى للطلاب، حتى يتمكنوا من الالتحاق بتلك الجامعات المميزة.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس: “إن الأهالى والطلاب يعتبرون مرحلة التنسيق هى التى تحدد مستقبل الطالب، ولكن التنسيق يعتمد على القدرة العقلية فقط، وبناءً عليه يتحدد الحد الأدنى للقبول بالكليات”.

أشار "شحاتة" في تصريحات صحفية، أن نسب النجاح ارتفعت بنسبة 5% هذا العام، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للقبول في الجامعات سينخفض عن العام الماضي.

أوضح أستاذ المناهج، أن في هذه المرحلة يحتاج الطالب إلى أسرته ومن يهتم به كداعم حقيقي له لمساعدته في اختيار رغباته دون التأثير على قراره أو إقناعه بأن هذه الكلية تصلح أو لا تصلح له، ويجب أن تكون هناك مناقشة ديموقراطية، إذْ إن طموحات الآباء تتنافر وتتصادم مع رغبات الأبناء.