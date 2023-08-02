تنس الطاولة الباراليمبي يعسكر بالمركز الاوليمبي استعدادا لبطولة السعودية الدولية

دخل منتخبنا الوطني لتنس الطاولة الباراليمبي معسكرا تدريبيا مغلقا بالمركز الاوليمبي بالمعادي ، استعدادا للمشاركة ببطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي ، والتي تقام خلال الفترة من ٨ الى ١٠ أغسطس الجاري.

وقرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور أن يشارك في بطولة السعودية بأكبر بعثة منذ بداية مشاركاته في النشاط الباراليمبي وهي البعثة المكونة من 21 لاعب ولاعبة بالإضافة للجهاز الفني .

و يترأس بعثة المنتخب في السعودية المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة و المشرف على النشاط الباراليمبي بالاتحاد ، والذي أكد أن بطولة السعودية هامة كونها اخر بطولة كبرى قبل بطولة افريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024 ، والتي تستضيفها مصر.

وتغادر بعثة منتخب تنس الطاولة الباراليمبي القاهرة متوجهة إلى السعودية يوم 7 أغسطس الجاري.