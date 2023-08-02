عاجل
جيسوس يعلن تشكيل الهلال لمباراة الوداد إطلاق نار قرب حاجز الحمراء في الأغوار بفلسطين الكشف عن حكم مباراة مصر وإثيوبيا بتصفيات أفريقيا
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تنس الطاولة الباراليمبي يعسكر بالمركز الاوليمبي استعدادا لبطولة السعودية الدولية

بوابة الوفد الإلكترونية

دخل منتخبنا الوطني لتنس الطاولة الباراليمبي معسكرا تدريبيا مغلقا بالمركز الاوليمبي بالمعادي ، استعدادا للمشاركة ببطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي ، والتي تقام خلال الفترة من  ٨ الى ١٠ أغسطس الجاري.

وقرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور  أن يشارك  في بطولة السعودية بأكبر بعثة منذ بداية مشاركاته في النشاط الباراليمبي وهي البعثة المكونة من 21 لاعب ولاعبة بالإضافة للجهاز الفني .
و يترأس بعثة المنتخب في السعودية المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة و المشرف على النشاط الباراليمبي بالاتحاد ، والذي أكد أن بطولة السعودية هامة كونها اخر بطولة كبرى قبل بطولة افريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024 ، والتي تستضيفها مصر.
وتغادر بعثة منتخب تنس الطاولة الباراليمبي القاهرة متوجهة  إلى السعودية يوم 7 أغسطس الجاري.

مواد متعلقة

كورال أطفال وزارة الرياضة يُشارك في احتفالية شباب مصر بالعاصمة الادارية الجديدة

شباب الجودو يحتلون وصافة التصنيف الدولي بعد إنجاز بطولة أفريقيا

ناشئات الطائرة تحت 19 عامًا يواجه تشيلي ببطولة العالم

الشباب والرياضة تنظم ماراثون للدراجات النارية والهوائية

عبد الستار صبري وجمال حمزة ينضمان إلى قطاع الكرة بأندية سيتي كلوب

أبطال الرماية يشاركون في احتفالية شباب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الرياضة: القيادة السياسية دائما ما تضع الشباب المصري في الأولوية

السوبر المصري في أبوظبي 4 مواسم بمشاركة أبطال الدوري والرابطة وكأس مصر ووصيف الدوري
الجريدة الورقية