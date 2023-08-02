إعادة رصف طريق مدينة فقط جنوب قنا

وجه اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، بسرعة الإنتهاء من إصلاح كسر ماسورة ري مؤديه لمسقي تستخدم لرى أرضى زراعية بشارع الديكوفيل الموازى لترعة الكلابية بمدينة فقط جنوب قنا.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذى عقده فور تلقي غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالكسر، بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج تنمية صعيد مصر ، والمهندس صالح محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل، ياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فقط

وقال المحافظ، إنه سوف يتم إصلاح الكسر من قبل شركة المقاولون العرب ، بالتعاون مع مديرية الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي و مديرية الطرق والنقل.

وأشار إلى ان الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى سوف تقوم برد الشيء لاصله، تحت إشراف مديرية الطرق والوحدة المحلية لمركز قفط لإعادة رصف الطريق مرة اخرى .

فحص شكوي المواطنين

في سياق متصل، استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ، صباح اليوم الأربعاء، ٤٠ مواطنا بمكتبيهما، للإستماع لشكواهم عن قرب، والإستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.

وقال المحافظ، إن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيراً إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.