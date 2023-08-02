تعرف على آلية التأهل في البطولة العربية

تترقب جماهير الوطن العربي من متابعى الساحرة المستديرة حول العالم، منافسات البطولة العربية اليوم، التى ستحدد باقى المتأهلين الى الدور ربع النهائي بكأس الملك للأندية الابطال التى تجتضنها الاراضي السعودية.

ألية التأهل في البطولة العربية

يتم ترتيب المجموعات بالطولة العربية وفقا الى ثلاثة معايير كالتالى:

ـ أكثر عدد من النقاط

ـ فارق الأهداف فى المجموعة

ـ أكثر عدد من الاهداف المسجلة

وفى حالة استمرار التعادل يتم احتساب ألية التأهل حسب نقاط المواجهات، أو فارق الأهداف ( ماله مما عليه) فى المواجهات، أو أكثر عدد من الأهداف المسجلة فى المواجهات.

وفى حالة استمرار التعادل تحسم بطاقة التأهل بنقاط اللعب النظيف، وإذا استمر التعادل تجرى قرعة بين الفرق لحسم بطاقة التأهل.

البطولة العربية

وتقام اليوم أربع مواجهات حيث تشهد المجموعة الاولى لقاء الاتحاد السعودي و الشرطة العراقي، بجانب مباراة الترجى التونسي والصفاقسي.

فيما تشهد منافسات المجموعة السابعة مواجهة الهلال السعودي والوداد المغربي، بالاضافة الى لقاء السد القطري وأهلي طرابلس الليبي.

و تقام البطولة العربية للأندية الأبطال حاليًا في المملكة العربية السعودية وتستمر منافساتها حتى 12 أغسطس الجاري.