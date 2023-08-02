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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعرف على آلية التأهل في البطولة العربية

البطولة العربية لكرة
البطولة العربية لكرة القدم

تترقب جماهير الوطن العربي من متابعى الساحرة المستديرة حول العالم، منافسات البطولة العربية اليوم، التى ستحدد باقى المتأهلين الى الدور ربع النهائي بكأس الملك للأندية الابطال التى تجتضنها الاراضي السعودية.

 

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البطولة العربية.. موعد مباراة الترجي والصفاقسي والقناة الناقلة

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موقف الشرطة العراقي من الصعود الى ربع النهائي فى البطولة العربية

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موعد مباراة السد القطري وأهلي طرابلس الليبي فى البطولة العربية والقناة الناقلة

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جدول مواعيد مباريات البطولة العربية اليوم والقنوات الناقلة

 

ألية التأهل في البطولة العربية 

يتم ترتيب المجموعات بالطولة العربية وفقا الى ثلاثة معايير كالتالى:

ـ أكثر عدد من النقاط

ـ فارق الأهداف فى المجموعة

ـ أكثر عدد من الاهداف المسجلة

وفى حالة استمرار التعادل يتم احتساب ألية التأهل حسب نقاط المواجهات، أو فارق الأهداف ( ماله مما عليه) فى المواجهات، أو أكثر عدد من الأهداف المسجلة فى المواجهات.

وفى حالة استمرار التعادل تحسم بطاقة التأهل بنقاط اللعب النظيف، وإذا استمر التعادل تجرى قرعة بين الفرق لحسم بطاقة التأهل.

 

البطولة العربية 

 

وتقام اليوم أربع مواجهات حيث تشهد المجموعة الاولى لقاء الاتحاد السعودي و الشرطة العراقي، بجانب مباراة الترجى التونسي والصفاقسي.

فيما تشهد منافسات المجموعة السابعة مواجهة الهلال السعودي والوداد المغربي، بالاضافة الى لقاء السد القطري وأهلي طرابلس الليبي.

و تقام البطولة العربية للأندية الأبطال حاليًا في المملكة العربية السعودية وتستمر منافساتها حتى 12 أغسطس الجاري.

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