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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس قبرص يصل الأراضي الفلسطينية في زيارة رسمية

رئيس قبرص نيكوس كريستودوليديس
رئيس قبرص نيكوس كريستودوليديس

وصل رئيس قبرص نيكوس كريستودوليديس، اليوم الأربعاء، إلى فلسطين قادما من الأردن، فى زيارة رسمية.

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مراسم استقبال الرئيس قبرص داخل قصر الاتحادية

رئيس قبرص

وكان في استقبال الرئيس كريستودوليديس عند مهبط الطائرة العمودية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

واستهل رئيس قبرص زيارته الى فلسطين بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات، وزيارة المتحف (متحف ياسر عرفات).

ومن المقرر أن يستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس القبرصي الضيف، في مراسم رسمية، تليها جلسة مباحثات ثنائية، ومؤتمر صحفي ومأدبة غداء رسمية، يقيمها الرئيس عباس على شرف الرئيس الضيف. 

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