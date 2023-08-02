الأهلي والمصري.. سيطرة حمراء على تاريخ الموجهات قبل موقعة الغد

يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة من العيار الثقيل، والتي تجمع الأهلي بنظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2022/2023.

ويبحث الفريقان عن تحقيق الفوز خلال مواجهة الغد، حيث يتطلع مارسيل كولر، المدير الفني لـ الأهلي في تحقيق الانتصار ومن ثم الصعود للدور نصف النهائي، بينما يرغب المدرب الجديد للمصري علي ماهر في أن تكون البداية قوية من خلال الفوز على المارد الأحمر والصعود للدور المقبل من المسابقة.

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي

يسيطر الأهلي على تاريخ مواجهاته مع المصري البورسعيدي بجميع البطولات، حيث خاض الفريقين 125 لقاءً سابقًا، حقق خلالهما المارد الأحمر الفوز في 69 مباراة، بينما كان التعادل حاضرًا في 36 لقاء، واستطاع المصري تحقيق الفوز في 20 مواجهة.

بينما على صعيد المواجهات النهائية، فقد نجح الأهلي في تحقيق الفوز بخمسة ألقاب كأس مصر على حساب النادي البورسعيدي، كانت آخرها في نهائي 2017.

فقد فاز المارد الأحمر على المصري في نهائي كأس مصر 1927 بنتيجة 5/0، بينما تكررت النتيجة في نهائي 1945.

بينما فاز بلقب 1947، على حساب الأخضر بنتيجة 2/1، ليعود ويحقق لقب 1983 بالفوز بهدف نظيف، وأخيرًا في 2017، بعدما حقق لقب كأس مصر، بعد الفوز 2/1، في اللحظات الأخيرة من المباراة.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي

في سياق متصل، يفكر كولر، المدير الفني لـ الأهلي، في بداية المباراة بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي، في حراسة المرمى.

بينما يتكون خط الدفاع من: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، علي معلول، محمد هاني.

وفي الوسط، يتواجد: مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو.

فيما يقود الهجوم: محمود كهربا.

التشكيل المتوقع لـ المصري

بينما يرغب علي ماهر المدير الفني للمصري، في بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، عمرو موسى، عمرو السعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا، زياد كمال، عبدالرحيم دغموم.

الهجوم: إلياس الجلاصي، حسام جريشة، مروان حمدي.