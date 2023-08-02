تفاصيل اجتماع البابا تواضروس مع الأقباط في الإسكندرية

يطل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، من خلال لقاء الاجتماع العام الاسبوعي بكنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولي في منطقة السيوف بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

يتنظر الأقباط في الإسكندرية هذا اللقاء الذي يتضمن طقس رفع بخور عشية، وإقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحية تتبعها كلمة العظة الأسبوعية، ومن المتوقع توافد أعداد كبيرة إلى منطقة السيوف احتفالًا بزيارة البابا.

تمنح لقاءات البااب في نفوس الأقباط نفحات من الأمل والراحة الروحية، بالإضافة إلى القدر الإيماني الذي عرضه قداسته في العظة الاسبوعية من قضايا تشغل أغلب عقول الشباب القبطي والتي تلعب في ثبات العقيدة من خلال مواجهة الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقف اليومية والأحداث التي يرشدهم الأب الراعي إلى كيفية التعامل معاها بقوة وإيمان.

يأتي اجتماع البابا هذا الأسبوع بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العلمي المقام حاليًا بالمركز الثقافي الأرثوزكسي بالعباسية بمناسبة احتفالية الذكرى المئوية لميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، االذي أفنى عمره من أجل خدمة الكنيسة وأبنائها لمدة 40 عامًا، خلفًا لمثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" وأعاد إليها الحياة الروحية من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر وحرص على توحيد المسيحية كما أظهر موقفًا وطنيًا كبيرًا حين وقف أمام العالم يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنا نعيش فيه".

ولد البابا شنودة بإسم "نظير جيد" في 3أغسطس من عام 1923 بقرية سلام بمحافظة أسيوط، وعاش في في ظروف قاسية بعدما رحلت أمه فور ميلاده متأثرة بحمى النفاس، وكانت سيدات القرية يتناوبن لرعايته وهو فى المهد، ويذكر مثلث الرحمات البابا شنودة عن هذه المرحلة في حديثه الأخيرة أنه رغم ما وصل إليه لا يزال "مديونًا لهن".