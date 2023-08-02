أبرز المعلومات عن مبادرة "بنفكر لبلدنا".. وأهميتها اقتصاديًا

في ضوء جهود الدولة المصرية المضنية من أجل دعم الاقتصاد، أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء مبادرة "بنفكر لبلدنا"، وذلك في إطار رؤية توجهات الدولة لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد المصري.

ترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي أبرز المعلومات عن مبادرة بنفكر لبلدنا:

بنفكر لبلدنا:

تعد مبادرة "بنفكر لبلدنا" هي أحدث فعاليات منتدى السياسات العامة، الذي تم تدشينه في يوليو 2021، وذلك لإتاحة مساحة تشاركية لإدماج المجتمع البحثي في عملية صنع السياسات العامة، لا سيما في ضوء مستهدفات المنتدى ليكون حلقة وصل بين الباحثين ومتخذي القرار؛ من أجل تقديم رؤية متكاملة في الكثير من الموضوعات ذات الأولوية المرتبطة بالسياسات العامة للدولة.

يطلق منتدى السياسات العامة، التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع اليونيسيف مبادرة بنفكر لبلدنا.

تستهدف المبادرة طرح 50 فكرة مبتكرة.

تتم المبادرة من خلال تنظيم مسابقة بحثية لتقديم أوراق سياسات متخصصة فى 5 محاور رئيسية، وهى: تعزيز الصادرات المصرية فى الأسواق الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز إيرادات قطاع السياحة، وتعظيم تدفقات تحويلات العاملين بالخارج، وتعزيز إيرادات قناة السويس).

تشمل المبادرة خطة إعلامية فعالة للتواصل المجتمعي بشأن الأفكار المطروحة.

يشارك في المبادرة أكثر من 22 جامعة حكومية وخاصة.

كما يشارك نحو 21 جهة ووزارة ومركزًا بحثيًّا من خلال 41 فريقًا بحثيًّا و40 مشاركة فردية للخبراء.

كما تتضمن المبادرة للمرة الأولى طلاب الجامعات من خلال برنامج التدريب الصيفي في موضوعات المبادرة تحت إشراف الباحثين والخبراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.