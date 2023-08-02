ملوى بالمنيا تستعد للبدء فى تشغيل المجمعات الخدمية

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، المتابعة الميدانية ، للتأكد من إستلام الأثاث بالمجمعات الخدمية، وذلك لسرعة تشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة ".

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

وتفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، عددا من المجمعات الخدمية للمواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمجلس قروى« تونا الجبل ـ تندة ـ دروة» ، وذلك للوقوف على التجهيزات ، التى تتم حالياً داخل المجمعات الخدمية التسع بقرى المركز، وذلك بعد تمام استلام وتركيب الأثاث والتجهيزات اللازمة داخل كل مجمع .

وأكد رئيس المركز، أن المجمعات الخدمية تحتوى على مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ووحدة تضامن اجتماعي وسجل مدني ومكتب شهر عقاري ومكتب تموين ومركز تكنولوجي للتيسير على المواطنين ، جديرا بالذكر ، أن تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا ، والذي يعد المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، والذي كان نصيب المحافظة منه في المرحلة الأولى، تطوير (5) مراكز ، تشمل (العدوة - مغاغة - أبو قرقاص - ملوى - ديرمواس) ، وبإجمالي (32) وحدة محلية قروية تضم (192) قرية ، و (757) تابع، ويصل عدد المستفيدين فيها نحو (3) مليون مستفيد، أي نصف سكان المحافظة، من خلال تنفيذ 3295 مشروعا في كافة القطاعات، كما تم إدراج مركزي سمالوط وبني مزار ضمن أعمال المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي 102 قرية.