النصر السعودي لا يعرف طريق الفوز على الزمالك

يلتقي الزمالك أمام النصر السعودي مساء غدًا الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية الأبطال.



بدأ الزمالك مشواره في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بفوز عريض على الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة، فيما تعادل النصر أمام الشباب سلبيا دون أهداف.



أما الجولة الثانية، خسر الأبيض أمام الشباب بهدف نظيف، فيما انتصر النصر بنتيجة كبيرة برباعية مقابل هدف أمام الاتحاد المنستيري.



الزمالك لم يذق الخسارة أمام النصر:



تواجه الزمالك مع النصر في 3 مباريات، انتصر الأبيض في مباراتين، وخسر مباراة واحدة.

المباراة الأولى بين الزمالك والنصر في عام 1998، في دورة الأهرام الدولية بالقاهرة، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكلاهما.

المباراة الثانية عام 2000، في البطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس، وانتصر الأبيض بهدف نظيف عبر نجمه حسام حسن.

المباراة الثالثة عام 2017، فاز الزمالك على النصر في دور المجموعات في البطولة العربية للأندية الأبطال، بانتصار بهدفين لهدف سجلهما حازم إمام والونش.