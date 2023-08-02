فرص الهلال في التأهل لربع النهائي "لا بديل عن الفوز"

يستعد الهلال السعودي لمواجهة نظيره الوداد البيضاوي المغربي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء في ختام دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.



يدخل الهلال المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل العبور إلى الدور المقبل من البطولة العربية، ويحتاج للانتصار على الوداد البيضاوي المغربي مع تعثر أهلي طرابلس الليبي سواء بالتعادل أو الخسارة.



يملك الهلال نقطة وحيدة بعد تعادله مع أهلي طرابلس في الجولة الأولى سلبيا دون أهداف، بعدها خسر بشكل مفاجئ أمام السد بثلاث أهداف لهدفين، بعدما تلقت شباكه هدف الخسارة في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتلقى ضربة قوية.



يسعى الهلال للفوز في مباراة اليوم من أجل جمع الثلاث نقاط، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، منتظرا هدية من السد الذي سيحتاج للفوز أو التعادل على أقل تقدير من أجل تعزيز صدارته في المجموعة، بإسقاط أهلي طرابلس سواء بالتعادل أو الفوز، ليصعد الزعيم إلى دور ربع نهائي البطولة العربية.

الأمر الآخر، حال فاز أهلي طرابلس على السد مع فوز الهلال على الوداد، سيكون رصيد الفريق السعودي 4 نقاط بالتساوي مع النادي القطري، ثم اللجوء لفارق الأهداف وبعده المواجهات المباشرة.





ويلتقي الهلال أمام الوداد في الرابعة مساءً، وفي نفس التوقيت مباراة السد القطري أمام أهلي طرابس.





ترتيب المجموعة قبل مباريات اليوم:



المركز الأول: السد 4 نقاط

المركز الثاني: الوداد البيضاوي 2 نقاط

في المركز الثالث: أهلي طرابلس 2 نقاط

في المركز الأخير: الهلال نقطة واحدة