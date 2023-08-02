عودة الفارين من مخيم الحلوة بعد انتهاء الاشتباكات

دفع الجيش اللبناني، بتعزيزات عسكرية بمحيط مخيم عين الحلوة، ويشهد المخيم الآن حالة من الهدوء النسبي، خصوصًا بعد زيارة وفد هيئة العمل الفلسطيني المشترك وتمكنوا من وقف إطلاق النار رغم بعض الخروقات التي وقعت أمس.

عودة الفارين لمخيم الحلوة بعد انتهاء الاشتباكات:

شهد المخيم عودة المواطنين الفارين، الذين خرجوا بسبب حدة الاشتباكات، التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وسط مخاوف من امتداد العنف لمخيمات فلسطينية أخرى في لبنان، ومطالب بتسليم الضالعين في إطلاق النار، السبت الماضي.

يؤوي المخيم اللاجئين من مدن شمالي فلسطين، ويقع على بعد 3 كيلومترات شرق "صيدا" اللبنانية، ويعد أكبر مخيمات اللاجئين في لبنان من حيث عدد السكان، ويقم فيه ما يقرب من 50 ألف شخص وشهد خلال الـ7 عقود الماضية الكثير من الأحداث الدامية.

شهد مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا جنوب لبنان، اندلاع اشتباكات عنيفة، بعد اغتيال المسئول في حركة فتح أبو أشرف العرموشي، في كمين مسلح واثنين من مرافقيه، وارتفعت حدة الاشتباكات وتبادل إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في المخيم والمجموعات المتطرفة.

اتهمت الفصائل الفلسطينية المتواجدة في المخيم، المجموعات المتطرفة بتنفيذ كمين راح ضحيته مسئول حركة فتح، إضافة إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، عقب اشتباكات بين فصائل فلسطينية في عين الحلوة وجماعات متطرفة وهاربين، فيما تُسيطر أجواء الهدوء الحذر على المخيم منذ صباح اليوم.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.

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