ناشئات الطائرة تحت 19 عاما يواجه تشيلي ببطولة العالم

يواجه منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة محمد مهران، نظيره منتخب تشيلي في ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة العالم المقامة حاليا المجر.

وتقام مباراة مصر وتشيلي في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء، وتذاع عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

مصر تهزم الكاميرون 3 - 0

وكان منتخب مصر للناشئات قد حقق الفوز في المباراة الأولى أمس على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة 3 – 0 .

ويتواجد منتخب مصر للناشئات في المجموعة الأولى ببطولة العالم بجوار كلًا من:

منتخب المجر و منتخب الأرجنتين و منتخب الكاميرون و منتخب الصين و منتخب تشيلي.

وتضم قائمة مننتخب مصر 12 لاعبة وهن:

ملك البحيري وفرح الحناوي وفريدة اسامة وريماز أشرف وندي وائل وسلمي البحيري وخديجة شوشه وملك سامح ونيجار اسماعيل وملك مجدي ولوجي ياسر وملك شاهين.

ويترأس بعثة منتخب مصر في المجر ، الدكتور شوكت صابر عضو مجلس الإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا الأجنبي ماركو انطونيو مشرفا عاماً على المنتخب ومحمد مهران مديراً فنياً ويسرا وعبد الكريم مدرباً عاما وأحمد سعد مدرباً والدكتور روض عيد طبيباً للمنتخب.