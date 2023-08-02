الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الإمارات يصل إلى العاصمة الأردنية عمان

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني وبن زايد

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمطار ماركا وذلك في إطار زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

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علاقات أخوية وطيدة وشراكة استراتيجية 

وترتبطُ المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات بعلاقات أخوية وطيدة وشراكة استراتيجية أرسى دعائمها كلا من قيادتي البلدين وتتميز العلاقة بين الدولتين بثباتها وقِدمها.

 

وتعدّ الأردن من بينِ أوَائل الدول التي اعترفت بالاتحاد الإماراتي فور إعلانه، وتطوّرت العلاقات بين الدولتين فيما بعد حيثُ ارتبطَ الجانبان باتفاقيات ثنائية عزّزت من مسيرة التعاون المشترك في عددٍ منَ المجالات وعلى رأسها المجال السياسي، الثقافي، الاقتصادي، التعليمي، الصحي والإعلامي.

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