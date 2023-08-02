خلال يوم.. رصد 280 قضية مخدرات و76 قطعة سلاح

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 280 قضية مخدرات، و76 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 66893 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

في سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على طرفى مشاجرة بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بحدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول شخصين أحدهما بحوزته سلاح أبيض "سكين"، طـرف ثانى شخصين وبحوزتهما 2 قطعة سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات مالية بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب باستخدام الأيدى والأسلحة البيضاء.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض المستخدمين فـى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.