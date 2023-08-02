أوسوريو يعقد موتمرًا صحفيًا لمواجهة النصر

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تحقيق نتجية إيجابية أمام النصر السعودي، في المباراة المقرر لها غدا الخميس، ضمن الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للبطولة العربية.

وقرر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، للحديث عن مباراة النصر السعودي المقبلة في البطولة العربية.

ومن المقرر أن يصطحب المدير الفني سيد عبد الله "نيمار" لاعب وسط الفريق لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيقام في الواحدة ظهر اليوم بالمركز الاعلامى بالمدينه الرياضيه.

وكان أوسوريو قد ضم قائمة مكونة من :

حارس المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.