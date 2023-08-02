سقوط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على طرفى مشاجرة بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بحدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول.

بالانتقال والفحص، تبيَّن نشوب مشاجرة بين طرف أول شخصين أحدهما بحوزته سلاح أبيض "سكين"، طـرف ثانى شخصين وبحوزتهما 2 قطعة سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات مالية بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب باستخدام الأيدى والأسلحة البيضاء.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض المستخدمين فـى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

في سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عددًا من القضايا، إذْ تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 3 أبواب خاصة بمحولات الكهرباء) وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات اعترفا بسرقة الأبواب بأسلوب "القص والقطع" بقصد التصرف فيها بالبيع.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية بدائرة القسم "دون لوحات معدنية ولا يحمل ثمة تراخيص".

بمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية المشار إليها بأسلوب "قطع الأسلاك" حال توقفها أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وباستدعاء مالكها تعرف عليها واتهمه بالسرقة.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًّا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.