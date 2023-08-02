جرعة زائدة كلفته حياته.. اللحظات الأخيرة في حياة مدمن كرداسة

في سيناريو شبه يومي اعتاد شاب في العقد الثاني من عمره على شراء المواد المخدرة وتعاطيها بعد أن أصبح مدمنا على تناولها يوميا، لكن تلك المرة لم تجر الأمور كعادتها.

بعد أن أنهى الشاب مهمة شراء جرعة الكيف من ديلر اعتاد قضاء حاجته منه، توجه إلى مسكنه ليختلي بنفسه وتناول المخدرات، معتقدا بأنها تمنحه الطاقة ليكون قادرا على مواجهة العالم المحيط به، غير مدرك بأن كل جرعة يتناولها تقربه خطوة نحو مصيره الأخير.

لحظات قليلة مرت على تناول الشاب جرعة المخدرات اليومية، حتى بدأت معالم وجهه تتغير وبدأ يشعر بشئ غريب يسري في عروقه، وتسارعت نبضات قلبه، حتى توقفت عن العمل بسبب الجرعة الزائدة من المواد المخدرة التي تناولها، وفارق الحياة على إثرها.

الواقعة بدأت بورود بلاغا يفيد بالعثور على جثمان أحد الاشخاص داخل شقة بكرداسة.

فريق بحث جنائي تابع لمديرية أمن الجيزة كشف أن الشاب المتوفي مدمن، ويتعاطى للمواد المخدرة، وتوفى إثر جرعة مخدرات زائدة، وأوضحت المعاينة الأولية أن الجثة، ليس بها إصابات ظاهرية، فالوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، فصرحت النيابة بدفنها، وتم الاستماع لأقوال عدد من أفراد أسرة الشاب.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

ضبط 189 تاجر مخدرات بمقابل أبو صير في البدرشين



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على 189 تاجر مخدرات بحوزتهم 68 كيلو جشيش وهيروين وبانجو بمنطقة مقابر أبو صير في البدرشين.



رصدت المتابعات الأمنية ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن ادعاء (أحد الأشخاص- مقيم بالجيزة) انتشار أعمال ترويج وتعاطى المواد المخدرة بمنطقة مقابر أبوصير بدائرة مركز البدرشين بالجيزة.

وبالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية على المنطقة محل الشكوى والمناطق المتاخمة لها خلال الفترة من 1/3/2023 حتى 27/7/2023 أسفرت جهودها عن ضبط 169 قضية "مواد مخدرة" بإجمالى 189 متهما، ضُبط بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 37,250 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 11,300 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس "الشابو"– عدد 2887 قرص مخدر).

وجارى استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.