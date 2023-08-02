تشافي يعلنها: ديبملي سيرحل لباريس ونشعر بالإحباط بسببه

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، حقيقة رغبة عثمان ديمبلي بالرحيل عن الفريق الكتالوني في الميركاتو الحالي.



أضاف تشافي في تصريحات تليفزيونية أن لاعبه ديمبلي أخطر النادي برغبته في الرحيل، نشعر بالإحباط بسببه بعدما أعتنينا به جيدًا.



وتابع أنه لا يمكننا منافسة عرض نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع عثمان ديمبلي، مضيفا أنها خيبة أمل بالنسبة لنا، لقد اعتنينا به بشكل كبير ليكون سعيدا، لكن النادي الباريسي قدم له عرضا خارج نطاق السوق تماما.



ولم يشارك عثمان ديمبلي سواء على مقاعد البدلاء أو أساسيا أمام ميلان في المباراة الودية، وتواجد في المدرجات.



وفاز برشلونة على إي سي ميلان بهدف نظيف، عبر أقدام اللاعب الشاب أنسو فاتي الذي احتفل بالهدف مع ديمبلي.

