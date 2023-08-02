الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي والمصري.. موقعة مثيرة في كأس مصر

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري

يواصل الأهلي والمصري البورسعيدي استعداداتهما للموقعة المرتقبة والمنتظرة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لهذا الموسم 2022/2023.

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وكان مجلس إدارة المصري قد أعلن عن تولي المدرب الشاب علي ماهر قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، ليقود الفريق فنيًا أمام المارد الأحمر.

ويخشى جمهور الأهلي من قيادة علي ماهر لأبناء بورسعيد، خاصة وأنه يتسم بالتركيز التكتيكي الشديد، بجانب معرفته لنقاط قوة وضعف الأحمر.

ولم يستطع المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، تحقيق الفوز على مدرب المصري خلال النسخة الماضية من بطولة الدوري العام المصري، عندما كان يتولى تدريب فيوتشر.

موعد مباراة الأهلي والمصري

تنطلق مواجهة الأهلي والمصري في السادسة من مساء الغد الخميس، في المباراة التي يحتضنها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة

تُنقل مباراة الأهلي والمصري على قناة "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على حقوق نقل المسابقات المحلية خلال السنوات القليلة الماضية.

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