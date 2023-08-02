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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

فحص 1096 مريض بقرية جاليا الأولى بالدقهلية

القافلة الطبية
القافلة الطبية

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية  الإثنين والثلاثاء، فى قرية جاليا الأولى مركز  بلقاس، وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل .

وتكنت القفلة من توقيع الكشف على 1096 مريضاً، وضمت  8 عيادات منهم ( باطنة ، 2 اطفال ، جراحة ، عظام ، اسنان، أنف وأذن ، تنظيم أسرة )  فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray
وقد  قامت القافلة بالكشف الطبى على 238 حالة  باطنة ، أطفال   314
جراحة   107  ،أنف وأذن  60  ، عظام  171 ،أسنان  96 ، نسا وتنظيم اسرة     110  حالة.


أجرت القافلة عدد 280 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  112 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ110 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 38 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 12 قرار للعلاج على نفقة الدولة.


من جانبه لفت وكيل الوزارة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية ، و  110 حالات استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم

الجريدة الورقية