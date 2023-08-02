فحص 1096 مريض بقرية جاليا الأولى بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الإثنين والثلاثاء، فى قرية جاليا الأولى مركز بلقاس، وذلك تحت اشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل .



وتكنت القفلة من توقيع الكشف على 1096 مريضاً، وضمت 8 عيادات منهم ( باطنة ، 2 اطفال ، جراحة ، عظام ، اسنان، أنف وأذن ، تنظيم أسرة ) فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray

وقد قامت القافلة بالكشف الطبى على 238 حالة باطنة ، أطفال 314

جراحة 107 ،أنف وأذن 60 ، عظام 171 ،أسنان 96 ، نسا وتنظيم اسرة 110 حالة.



أجرت القافلة عدد 280 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 112 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ110 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 38 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 12 قرار للعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه لفت وكيل الوزارة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية ، و 110 حالات استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم