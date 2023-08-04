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الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

برلمانى يثمن الموقف الحاسم للأزهر الشريف ضد الاساءة للمقدسات الاسلامية

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بالموقف الحاسم من الأزهر الشريف وامامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأنه سيقف دائما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يسيء للمسلمين ومقدساتهم، في مشارق الأرض ومغاربها، اضطلاعا برسالته في حماية الدين والتصدي لكل ما يوجه له من إساءات وانتهاكات.

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وأعلن " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام لتأكيد الأزهر الشريف على أنه لن يتوانى في الدفاع عن ما حققه طوال السنوات الماضية من جهود على طريق السلام والتسامح والأخوة الإنسانية والحوار بين الأديان، والتي قد تتأثر سلبا بمثل تلك الأفعال المرفوضة مشيداً بتجديد الأزهر الشريف لدعوته لجميع الشعوب العربية والإسلامية للاستمرار في مقاطعة كل المنتجات السويدية والدنماركية نصرة لله وكتابه الكريم، وأن ينضم لهذه الدعوة كل أحرار العالم، وأنَّ أي تخاذل في اتخاذ مواقف صارمة تجاه هذه المنتجات لهو دعم لهذه الجرائم، وتشجيع لهولاء المجرمين الذين يظهرون عداوتهم لكتاب الله ولدين الإسلام لمواصلة جرائمهم، ودعم لهذه المجتمعات التي لا تعرف إلا المادة وسيلة وغاية.


وطالب النائب السيد شمس الدين من جميع الدول العربية والإسلامية والدول المحبة للسلام والتعايش السلمى الاستجابة الفورية لدعوة الأزهر الشريف مؤكداً أن الإساءة للمقدسات والكتب السماوية لاتمت بصلة من قريب أو بعيد لحرية الرأى والتعبير

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