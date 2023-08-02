الأرجنتين تودع كأس العالم للسيدات بعد السقوط أمام السويد

ودع منتخب الأرجنتين لسيدات كرة القدم بطولة كأس العالم، بعد الهزيمة على يد منتخب السويد ليتأكد مغادرته للمونديال التى تقام حاليًا فى أستراليا و نيوزيلندا.

ولقي المنتخب الأرجنتيني الخسارة فى مباراتين، وتعادل فى لقاء وحيد منذ انطلاق مونديال السيدات بنسخته الحالية.

وحقق منتخب السويد الفوز على نظيره الأرجنتيني، بنتيجة هدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد وايكانو ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس العالم للسيدات.

ترتيب المجموعة السابعة بمونديال السيدات

ويتصدر منتخب السويد ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، محصلة 3 انتصارات، ويأتى منتخب جنوب أفريقيا فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط، جمعهما من فوز وتعادل وحيد.

منتخب السويد

ترتيب المجموعة





وعلى الجانب الآخر، وقع منتخب إيطاليا فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، محصلة فوزًا واحدًا وهزيمتين، فيما يحتل منتخب الأرجنتين المركز الأخير فى ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل فى مباراة وحيدة.

وتضم منافسات بطولة كأس للسيدات 2023 في مرحلة دور المجموعات المنتخبات الآتية:

المجموعة الأولى:

نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا

المجموعة الثانية:

أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة:

إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة:

إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة:

الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة:

فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة:

السويد - جنوب إفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة:

ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.