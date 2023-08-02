جنوب إفريقيا تتأهل إلى دور الـ16 بمونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخها

فاز منتخب جنوب إفريقيا على نظيره إيطاليا بـ3 أهداف مقابل هدفين على ملعب "استاد ويستباك" في المباراة التي جمعت بينهما في ختام دور المجموعات من كأس العالم للسيدات، ليتأهل إلى دور الستة عشر من المونديال.



أحرز أريانا كاروسو لاعبة منتخب إيطاليا الهدف الأول عبر ركلة جزاء، قبل أن تسجل أورسي هدف التعادل لجنوب إفريقيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 32، قبل أن تسجل هيلدا ماجيا لاعبة البافانا بافانا في الدقيقة 67، وفي الدقيقة 74 أضافت كاروسو هدف التعادل في الدقيقة 74، بعدها أحرزت ثيمبي كجاتلاتا في الدقيقة 90.



بتلك النتيجة رفع المنتخب الجنوب إفريقي رصيده إلى 4 نقاط في وصافة المجموعة السابعة، للتأهل إلى الدور المقبل رفقة السويد المتصدر ويملك 9 نقاط، فيما ودَّع منتخبي الأرجنتين وإيطاليا البطولة.