"أهمية القضاء على الأمية" ندوة توعوية بمركز شباب بني وشاح بالمراغة

نفذ مركز شباب بني وشاح التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج، ندوة توعوية عن أهمية القضاء على الأمية وخطرها على الفرد والمجتمع والحث على أهمية التعليم ومكانة المتعلم في بيئته وفي نفوس الآخرين وذلك ضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر أغسطس، وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

وحاضرت بالندوة منى صابر معلمة لدى التربية والتعليم بالقرية والتي استهلت اللقاء بالترحيب بالحضور وأوضحت كيفية التعامل مع القضايا المجتمعية والتي يأتي في مقدمتها المشاركة في مواجهة مشكلة الأمية في مصر مُوجهة إلى ضرورة التحلى بثقافة العمل والمشاركة في مواجهة قضية الأمية في مصر والتي تعد مهمة قومية وخدمة مجتمعية وهو ما يجعل القيادة السياسية تسعى دوما لبذل كافة المجهودات الممكنة للمساهمة في تحرير المواطنين من الأمية في إطار خطة التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030 وفي إطار المشاركة ببرنامج محو الأمية في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وفي نهاية اللقاء أعرب جميع الحضور عن إمتنانهم وسعادتهم البالغة لمشاركتهم في مثل هذه النوعية من الندوات متمنيين دوام التقدم لمصرنا الحبيبة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج ان هذه الندوة تأتي استكمالاواستمرارًا لجهود وزارة الشباب والرياضة في خدمة المجتمع والوطن والتصدي لأخطار الأمية كهدف قومي تسعى الدولة.