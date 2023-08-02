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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عبدالله إبراهيم يشارك في مسرحية "عوالم مجهولة"

الفنان الشاب عبدالله
الفنان الشاب عبدالله إبراهيم

عبدالله إبراهيم يكشف عوالم الجن المجهولة فى عرض مسرحي جديد

عبدالله إبراهيم يعلن موعد عرض مسرحية "عوالم مجهولة"

يخوض الفنان الشاب عبدالله إبراهيم تجربة فنية جديدة فى عالم الفن، حيث يشارك فى مسرحية "عوالم مجهولة" مع خريجي مبادرة ابدأ حلمك التى أطلقتها وزارة الثقافة مؤخرًا.

وأكد عبدالله إبراهيم أن المسرحية تواصل بروفاتها حاليًا، ومن المقرر الانتهاء منها أواخر ديسمبر الجاري، وسيتم افتتاح العرض المسرحي على إحدي قصور الثقافة منتصف شهر أغسطس المقبل.

وأضاف أن المسرحية تدور حول عوالم الجن المجهولة التي سيكشفونها خلال المسرحية، وذلك فى إطار تشويق وإثارة وغموض، مشيرًا أن العرض المسرحي رعب تشويقي.

يذكر أن مسرحية "عوالم مجهولة" بطولة محمد حجاب، أحمد محمد، سما القاضي، هلال السيد، ومجموعة من خريجي مبادرة ابدأ حلمك، وهي من تأليف وإخراج أحمد السيد.

من ناحية أخري، شارك الفنان عبدالله إبراهيم فى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة النجم علي ربيع، والمسلسل بطولة على ربيع ويشاركه البطولة صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي ومحمد محمود، المسلسل من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان.

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