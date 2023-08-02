سيارات ملكية في مخبأ سري بالعراق| شاهد

وسط أكثر أحياء بغداد القديمة زحاما ، وداخل مخبأ تحت الأرض، يقبع واحد من أروح كنوز الحقبة الملكية في العراق، إنها سيارات العهد الملكي، والتي تحتفظ بها أمانة بغداد وتحافظ عليها وكإنها صُنعت للتو.

وتعمل أمانة بغداد على إنشاء متحف تمهيدًا لعرض السيارات الملكية فيه، واصبحت هذه السيارات بعد مضي هذه السنين ثروة وطنية من المتاحف العربية والعالمية .

السيارات الملكية

وتملك أمانة بغداد عدد كبير من السيارات الملكية نحو 30 سيارة، بين الكلاسيك والسيارات الملكية ذات القيمة العالية .

هدية هتلر إلى الملك غازي

هدية هتلر إلى الملك غازي، تُعد الأغلى من بين هذه السيارات الملكية ، فهي سيارة من أصل ثلاثة سيارات في العالم صُنعت خصيصًا لــ هتلر، ولم يتبقى منها سوى هذه التحفة، التي أهداها هتلر إلى الملك غازي عربون صداقة بين ألمانيا والعراق.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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