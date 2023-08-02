رئيس جامعة سوهاج يتفقد إختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

تفقد الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، إختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، والمؤهلة للالتحاق بكلية التربية الرياضية بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، والدكتور احمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والدكتور محمد كمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس عام الاختبارات ونخبه من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.



وقال الدكتور حسان النعماني، أن اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية بدأت منذ يوم ١٥ يوليو الماضي وتستمر حتي يوم الخميس الموافق ٣ من شهر أغسطس الجاري، وذلك وفق الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، موضحاً أن الاختبارات تقدم لها حتي اليوم ١٠٢٦ طالب منهم ٥٨٥ طالب و٤٤٧ طالبة.



وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، أن الطلاب المتقدمين لاختبارات القبول بكلية التربية الرياضية قاموا بالتسجيل الإلكتروني عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي :www.tansik.egypt.gov.eg، والذي يتم إلكترونياً عن طريق استخدام الرقم القومي ورقم جلوس الطالب.



وذكر كلاً من الدكتور احمد عبدالله والدكتور محمد كمال انه تم تجهيز الاماكن المخصصة لسحب وتسليم الملفات بمقر المدن الجامعية للطالبات، وتجري الاختبارات علي أرض ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات، حيث تم تشكيل لجان الاختبارات بداية من الكشف الطبي المبدئي ومروراً باختبارات الطول والوزن والقوام والاختبارات البدنية والمهارية الي جانب الاختبارات الشخصية .