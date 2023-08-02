تحرير 53 مخالفة تموينية في حملات على المخابز بالمنيا

شنت مديرية التموين بالمنيا، حملات تموينية مكثفة لمتابعة المخابز البلدية والأسواق ، والتى أسفرت عن ضبط 53 مخالفة متنوعة ببعض المحال التجارية ، واصحاب المخابز البلدية.

يأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق ، والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها.

وأشار الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات تمكنت من ضبط 44 مخالفة للمخابز متنوعة بينها، ( 21 مخالفة نقص وزن- 3 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - مخالفتان لعدم وجود ميزان - 18 مخالفة أخرى)

وتمكنت الحملات التموينية أيضا ، من ضبط 9 مخالفات بالأسواق ، شملت ، ( مخالفتان عدم الإعلان عن الأسعار - 3 مخالفات للبيع بأزيد من السعر الرسمى - 4 مخالفات غش تجارى - 3 مخالفات لسلع مجهولة المصدر ).

وأكد وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن حملات التموين المكثفة مستمرة بشكل مكثف ، وذلك لضبط الأسواق، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات الفنية من حيث الجودة والوزن من قبل أصحاب المخابز البلدية، ومشيرا إلى أن وجود تنسيق تام بين كافة الأجهزة المعنية، من أجل تنفيذ الحملات الرقابية.