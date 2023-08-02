صلاح ورفاقه يواجهون بايرن ميونخ اليوم وديًا.. موعد المباراة والقناة الناقلة

يختتم فريق الكرة الأول بنادى ليفربول الإنجليزي، معسكره التحضيري للموسم الكروي الجديد، بمواجهة نظيره بايرن ميونخ الألماني، فى اللقاء الودى الذى يجمعها على استاد سنغافورة الوطنى استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وتقام مباراة ليفربول الإنجليزي ونظيره بايرن ميونخ الألماني الودية اليوم فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، على استاد سنغافورة الوطني، فيما يذاع اللقاء عبر قناة RTL Deutschland.

ولعب فريق ليفربول 3 مباريات ودية في معسكره التحضيري للموسم الجديد قبل مواجهة اليوم الودية أمام بايرن ميونخ، حيث حقق الفوز في الأولى أمام كارلشروهر بنتيجة 4-2، وتعادل في الثانية أمام جرويتر فورت بنتيجة 4-4، وفاز فى الثالثة أمام ليستر سيتي بنتيجة 4 ـ صفر.

ومن المتوقع ان يخوض الألماني يورجن كلوب المدير الفنى للفريق الأول بنادى ليفربول الإنجليزي مباراة اليوم الودية أمام بايرن ميونخ الألمانى بتشكيل كالتالى:

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

الوسط: كيرتس جونز، بوبي كلارك، ماك أليستر.

الهجوم: ديوجو جوتا، محمد صلاح، داروين نونيز.

و يستهل فريق ليفربول بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب مشواره ببطولة الدورى الإنجليزي للموسم الجديد بمواجهة نارية ضد تشيلسي، والتي ستجمعهما على ملعب آنفيلد معقل الريدز المقرر لها يوم الأحد الموافق 13 أغسطس.