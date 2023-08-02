إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي

أصيب 10 مواطنين جراء انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي نطاق مدينة الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الإقليمى فى منطقة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلابها أعلى الطريق، وإصابة 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

مجموعة نصائح وإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة.