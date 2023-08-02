ناسا تفقد الاتصال بأقدم مسبار لها (فيديو)

فقدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، تفقد الاتصال بمسبار "فوياجر2"، الموجود في بحوث الفضاء منذ عام 1977، على مسافة مليارات الأميال بعيدًا عن سطح الأرض، بعد تلقيه أمرًا من أجهزة التحكم الأرضية عن طريق الخطأ.

مسبار "فوياجر2":

توقف مسبار "فوياجر2"، عن استقبال التوجيهات أو إرسال البيانات، وأعرب "ناسا" عن أملها في استعادة الاتصال بمسبارها، الذي يبتعد عن الأرض بمسافة تفوق 12.3 مليار ميل، عندما يحين موعد إعادة ضبطه في 15 من أكتوبر المقبل.

مسبار "فوياجر2"، هي المركبة الفضائية الوحيدة، التي حلقت نحو كوكبي نبتون وأورانوس، فيما تحلق مركبة مسبار "فوياجر1" الآن على بعد نحو 15 مليار ميل عن سطح الأرض، ما يجعلها المركبة الفضائية الأكثر بعدًا، وتحمل كل منهما سجلًا ذهبيًا من البيانات حول الأرض والكواكب الأخرى.

ناسا + منصة بث مباشر خاصة بوكالة الفضاء:

تطلق ناسا تطلق منصة البث الخاصة بها والتي تسمى NASA + في وقت ما هذا الصيف.

في حين أن وكالة الفضاء تبث بالفعل عمليات إطلاق وأحداث أخرى على موقعها على الإنترنت، فإن وكالة ناسا + لن تعرض فقط البث المباشر، ولكن أيضًا مجموعات من سلاسل الفيديو الأصلية، ستكون حفنة من العروض الأولى على المنصة عبارة عن عناوين جديدة يتم إطلاقها مع الخدمة، والأفضل من ذلك أنها ستكون مجانية ولن تقاطع العروض بالإعلانات.

بمعنى آخر، إنه المكان الذي يجب أن تذهب إليه إذا كنت ترغب في مشاهدة محتوى ناسا والفضاء.

ستكون خدمة البث متاحة من خلال تطبيقات الوكالة على iOS و Android على الأجهزة المحمولة.

ستتمكن أيضًا من الوصول إليه على متصفحات سطح المكتب والجوال، بالإضافة إلى بث العروض عند الطلب من خلال مشغلات الوسائط، مثل Roku و Apple TV و Fire TV.



قال مارك إتكيند من مكتب الاتصالات التابع لناسا: "نحن نوفر المساحة حسب الطلب وفي متناول يدك من خلال منصة البث الجديدة التابعة لناسا، سيساعدنا تحويل وجودنا الرقمي على سرد القصص بشكل أفضل عن كيفية استكشاف ناسا للمجهول في الهواء والفضاء، والإلهام من خلال الاكتشاف، والابتكار لصالح إنسانية".

بالإضافة إلى تقديم خدمة البث الخاصة بها، تقوم ناسا أيضًا بإصلاح وجودها الرقمي بالكامل، إنها تعمل حاليًا على تجربة ويب (وتطبيق) جديدة يمكنها دمج المعلومات بشكل أفضل حول مهامها ومشاريعها البحثية والتحديثات حول برنامج Artemis، من بين أشياء أخرى، لدى وكالة ناسا الكثير من مواقع الويب للبرامج والأقسام المختلفة، لكن التجربة الجديدة ستشمل محتوى من الكثير منها. ستتميز أيضًا بوظيفة الملاحة والبحث المتكاملة لتسهيل الوصول إلى المعلومات عبر مواقع ناسا الإلكترونية، يمكنك زيارة الإصدار التجريبي من تجربة الويب التي تمت ترقيتها الآن، ولكن لاحظ أن الوكالة تخطط لربط المزيد من المكتبات ومواقع الويب بها حتى بعد إطلاقها بالكامل.

جاء ذلك في تقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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