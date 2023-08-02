الداخلية: إبعاد سودانيين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إبعاد سودانيين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام وخطورتهما على الأمن الداخلي.

وتضمن القرار: بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 4/7/2023 بشأن طلب إبعاد اثنين سودانيي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛ تقرر : يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من عبد الله الزين حامد الزين (سودانى الجنسية - مواليد 1/5/2003) وهانى خوفو عيدو منون (سودانى الجنسية - مواليد 20/8/1980).

وتضمن القرار تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.