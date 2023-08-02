 رئيس شركة التعاون للبترول فى ضيافة محافظ اسيوط

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، ناصر محمد شومان رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول والوفد المرافق له وذلك لبحث سبل أوجه التعاون للتوسع في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمات ومنافذ تسويقية جديدة بالمحافظة لمواجهة الزحام على محطات الوقود تنفيذًا لخطة الدولة في التوسع في محطات الوقود والغاز وتلبية احتياجات المواطنين .. جاء ذلك بحضور المحاسب وائل محمد عبده مدير عام اقاليم قبلي والمحاسب وليد أحمد سيد مدير إدارة مبيعات أسيوط والمحاسب محمد أحمد هريدي مدير إدارة مستودع جحدم والمحاسب أحمد محفوظ مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة والمحاسب عبدالله سليم مدير إدارة متابعة البيع وبركات محمود أمين مدير إدارة الشئون القانونية.

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على أهمية التوسع في إنشاء محطات الوقود والغاز والخدمات المتكاملة بأحياء ومراكز المحافظة المختلفة وخاصة بالمناطق الصناعية والمدن الجديدة تسهيلًا على المواطنين وتشجيعًا للاستثمار تنفيذًا لخطة الدولة وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة معلنًا دعمه الكامل وتقديم كافة التسهيلات لإقامة محطات الوقود والمنافذ التسويقية للشركة مشيرًا إلى تشكيل لجنة لدراسة أوجه التعاون مع شركة التعاون للبترول بإعتبارها أكبر شركة متكاملة لانتاج وتسويق النفط في مصر إحدى شركات وزارة البترول لإقامة محطات الوقود ومنافذ الخدمات والزيوت وبيع المنتجات الخاصة بالشركة بمختلف المراكز وبمواقف السيارات والمناطق الصناعية بالشراكة مع المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للمحافظة وتنمية الإيرادات مشيدًا بمجهودات شركة التعاون في التوسع في محطاتها ومنافذها الخدمية والتي كان لها السبق لتخفيف الضغط والزحام على محطات الوقود مشيرًا إلى اهمية تفعيل المشاركة المجتمعية لشركة التعاون للبترول في كافة القطاعات بالمحافظة لدعم جهود التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول أن زيارته لمحافظة أسيوط تأتي لتفقد مواقع الشركة ومحطاتها والوقوف على أعمال التطوير وزيادة استثمارات الشركة معبرًا عن سعادته لمقابلة محافظ أسيوط لبحث ومناقشة الموضوعات المتعلقة بنشاط الشركة بالمحافظة والعمل على تذليل كافة المعوقات أمام المحطات التموينية التابعة للشركة وكذلك بحث إمكانية توفير قطع أراضي مميزة بالمحافظة لإقامة محطات عليها بجانب إنشاء منافذ تسويق جديدة لمنتجات الشركة من الزيوت، والكيماويات، والمنظفات، ومنتجات العناية بالمنزل بأسعار مخفضة عن السوق ،بالتعاون مع المحافظة في تشغيل وادارة المحطات والمنافذ التسويقية فضلاً عن مناقشة سبل تذليل العقبات الخاصة بالتراخيص الميدانية لإقامة مشروعات التوسع والتطوير الخاصة بمنافذ الشركة لمنتجاتها المختلفة طبقا للقانون وللصالح العام.