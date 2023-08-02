وزير الإسكان يتابع موقف طلبات تقنين أوضاع الأراضي بـ6 أكتوبر والشيخ زايد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال المرافق وطلبات تقنين أوضاع الأراضي بمدن (6 أكتوبر، والشيخ زايد، وأكتوبر الجديدة)، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تلك المدن.

خلال الاجتماع، قدَّم المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عرضًا عن موقف تقنين الأراضى بمنطقة الحزام الأخضر، وتبلغ مساحتها الإجمالية 12494 فدانًا، إذْ تم حتى الآن تقديم 2032 طلبًا لتقنين الأوضاع، بإجمالي مساحة 11970.34 فدان، وذلك بخلاف مساحات إيقاف التعامل وازدواج التخصيص، وبيانها كالتالي، بالنسبة للبديل العيني، المساحات أكبر من 5 أفدنة، تم تقديم 1223 طلبًا بإجمالي مساحة 8439 فدانًا، وتم الانتهاء من إجراءات تقنين 2789 طلبًا بنسبة 66%، والمساحات أقل من 5 أفدنة، تم تقديم 180 طلبًا بإجمالي مساحة 346 فدانً، وتم الانتهاء من إجراءات تقنين 54 طلبًا بنسبة 31%، وبالنسبة للبديل المالى، المساحات أكبر من 5 أفدنة، تم تقديم 73 طلبًا، بإجمالي مساحة 493 فدانًا، وتم الانتهاء من إجراءات التقنين بنسبة 95%، والمساحات أقل من 5 أفدنة، تم تقديم 131 طلبًا، بإجمالي مساحة 100 فدان، وتم الانتهاء من إجراءات التقنين بنسبة 18%.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بالنسبة لبديل الثلث والثلثين، تم تقديم 138 طلبًا، بإجمالي مساحة 760 فدانًا، وتم الانتهاء من إجراءات التقنين بنسبة 100%، وتم إجراء القرعة العلنية يوم 25 /7/ 2022 بإجمالي عدد 1032 قطعة أرض مفرزة تعادل 246 فدانًا مساحات صافية، وبالنسبة لبديل البدل، تم تقديم 287 طلبًا، بإجمالي مساحة 1830 فدانًا، وتم الانتهاء من إجراءات التقنين بنسبة 76.8%، موضحًا أن الأراضي التي تم تخصصيها من حصة الهيئة، بمساحة 56 فدانًا، بأنشطة مختلفة (مدرسة - عمراني متكامل - تجاري وإداري).

22 فرصة استثمارية بمساحات متنوعة:

كما قدَّم المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، عرضًا عن موقف تقنين الأراضى المضافة للمدينة بموجب القرارين الجمهوريين (77 - 230) لسنة 2017، إذْ تم حتى الآن تقديم 570 طلبًا لتقنين الأوضاع بالنسبة للأراضى الواقعة فى نطاق القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، وتم دراسة 524 طلبًا منها بمساحة 2279 فدانًا، وجارٍ دراسة 46 طلبًا بمساحة 131 فدانًا، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق لباقى نطاق القرار، كما أن بها 22 فرصة استثمارية بمساحات متنوعة بأنشطة (سكنى - عمرانى متكامل - تجارى).

أضاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم حتى الآن تقديم 611 طلبًا لتقنين الأوضاع بالنسبة للأراضى الواقعة فى نطاق القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، وتم دراسة 609 طلبات منها بمساحة 3583.5 فدان، وجارٍ دراسة طلبين بمساحة 8.5 فدان، وجارٍ تنفيذ وطرح أعمال المرافق، كما أن المنطقة بها 9 فرص استثمارية بمساحات متنوعة بأنشطة (عمرانى متكامل - استعمالات مختلطة).

قدَّم المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عرضًا عن موقف تقنين أراضى وضع اليد بالمدينة، إذْ بلغ عدد الطلبات المقدمة فى ظل القانون رقم 144 لسنة 2017، 1428 طلبًا بمساحة 36936 فدانًا، وتم حتى الآن معاينة 1397 طلبًا بما نسبته 98% من الطلبات المقدمة، ويجرى التنسيق مع نائب رئيس الهيئة لقطاع تنمية وتطوير المدن، ورئيس الوحدة المركزية، لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة.