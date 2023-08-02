المؤبد لسائق أنهى حياة عاملًا بسبب خلافات الجيرة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في مجمع محاكم جنوب القاهرة، سائقًا بالسجن المؤبد لاتهامه بإنهاء حياة عامل بمنطقة المنيرة الغربية فى منطقة إمبابة بسبب خلافات الجيرة.

تفاصيل الواقعة تعود لعام 2020 عندما تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا من مستشفى إمبابة العام بوصول ب.ه.س 40 عاما، عامل، مصابا بجرح طعنى نافذ فى الصدر والقلب، وتوفى إثر إصابته داخل المستشفى، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة جار المجنى عليه «سائق» بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة.

وجاء فى أمر الإحالة إن المتهم س.ح. ع «27 سنة» فى يوم 17 نوفمبر 2020 قام بإنهاء حياة المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منه لخلاف بينهما، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «مطواة» وتوجه للمكان الذى أيقن تواجد المجنى عليه به، وما إن ظفر به حتى عاجله بضربتين بالسلاح الأبيض.

وكشفت تحريات المباحث حدوث مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما، حيث أن المجنى عليه قام بكتابة تعليقات للمتهم على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تتضمن ترويج المتهم للمخدرات، فاعتقد المتهم أن المجنى عليه قام بالإرشاد عنه، فقام بسبه وشتمه أمام منزله وسدد له ٣ طعنات أودت بحياته.

عقوبة إزهاق الروح:

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.