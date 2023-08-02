خبير علاقات دولية: الغرب يدعم أوكرانيا بأسلحة لن تحسم المعركة

أكد طارق البرديسى، خبير العلاقات الدولية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية مستمرة وليس هناك جديد أو تطور نوعي، بمعنى أن الغرب والناتو بقيادة الولايات المتحدة حريص على عدم استفزاز فلاديمير بوتين رئيس روسيا، حتى لا يضطر لاستخدام أسلحة تقليدية.



وأضاف طارق البرديسى، خلال مداخلة بقناة "إكسترا نيوز"، أن الأسلحة التى تزود بها الناتو أوكرانيا فى حدود المتعارف عليه، ولا يسمح بتزويدها بأسلحة بعيدة المدى واستراتيجية تؤثر بشكل مباشر على نتيجة المعارك، لكنها أسلحة دعم غير مباشر يسمح باستمرار هذه العمليات ولكن لا تحسم أمر هذه العمليات.



وأكد أن مطالبات وتصريحات زيلينسكى جوفاء لا تقدم ولا تؤخر، والناتو والغرب لا يتحركان من خلال هذه التصريحات ولكن تحركه مصالحة والتى تحدد حجم المساعدات المقدمة لروسيا الاتحادية، موضحا أن الإمكانيات والسلاح والمساحة والطبيعة الروسية كانت سخية والنفس الطويل لروسيا يسمحان باستمرار هذه المعارك وعدم تأثر الروس بشكل مباشر بعكس الناتو لأنهم ليسوا على قلب رجل واحد.

زيلينسكي يُخاطب الغرب: أوكرانيا بحاجة إلى دعم قوي

صرح الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، في مقابلة مع صحيفة برازيلية، بأن كييف لا تملك مساعدات بشكل كاف لمُحاربة القوات الروسية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء الإثنين.

وقال زيلينسكي: "هل هناك مساعدة كافية؟ إذا انتهت الحرب، فسيكون ذلك كافيا. طالما أن هناك حربا، فلا شيء يمكن أن يكون كافيا. هذا يعني أن شيئا ما مفقود".

وأضاف زيلينسكي أن المساعدة مختلفة، "إنها ليست مجرد سلاح". وأشار إلى أن كييف بحاجة إلى دعم في كل من التسلح وحرب المعلومات والمساعدات الإنسانية.

مساعدة ملموسة

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه يحتاج إلى مساعدة ملموسة من الزعيم البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وكمثال على ذلك، اقترح أن يجمع قادة أمريكا اللاتينية وأن يجعله على اتصال بسلطات كييف للحصول على الدعم السياسي.

من ناحية أخرى، أفاد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن احتمال تمديد الاتحاد الأوروبي للقيود على تصدير حبوب بلاده لحماية المزارعين المحليين أمر "غير مقبول".

وصرح زيلينسكي أن "أي تمديد للقيود غير مقبول بتاتا ومعاد لأوروبا، فأوروبا تمتلك القدرة المؤسسية اللازمة للتصرف بشكل أكثر عقلانية بدلا من إغلاق حدودها أمام سلعة معينة".

وعبر زيلينسكي عن أمله بأن "تفي أوروبا بالتزاماتها" بعد أن ينتهي سريان مفعول القيود الحالية المفروضة على الحبوب الأوكرانية في 15 سبتمبر المقبل.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعدما رفضت روسيا تمديد صفقة الحبوب، التي وفرت ممرا آمنا لتصديرها من موانئ أوكرانية عبر البحر الأسود.

وذكرت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، نقلا عن وزير زراعة هنغاريا، إستيفان ناجي، أن عدة دول أوروبية ستوقع على اتفاقية تطالب الاتحاد الأوروبي بتمديد الحظر على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى نهاية العام الجاري، وسط مخاوف من معاناة المزارعين المحليين من جراء تحويل مسارات الإمدادات الأوكرانية.