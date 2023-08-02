عقوبات تصل للسجن بانتظار طلاب الثانوية المحالين للنيابة

شهدت امتحانات الثانوية العامة 2023، مئات المخالفات والتي بلغت 812 طالبًا مخالفًا بحسب تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وذكر بيان الوزارة أنه تمّت إحالة 641 طالبًا منهم إلى النيابة العامة وفق القانون لأنّهم شاركوا الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما بلغ الملاحظين المخالفين هو 199 ملاحظًا جرى تحويلهم إلى الشئون القانونية.

وطبقًا للدستور المصري، ينص قانون مكافحة الغش على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

عقوبات الغش

وتصل العقوبة للحبس لمرتكب واقعة الغش، كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020 بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

فيما نص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نتائج الثانوية العامة

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مساء أول أمس الأحد وكانت نسبة النجاح لهذا العام ٧٨.٨%..

كما هنأ الدكتور رضا حجازى أوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربًا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.