تعرف على الحالة المرورية من مدينة نصر لوسط القاهرة

ظهر تباطؤ مروري صباح اليوم الأربعاء في الاتجاه من مدينة نصر إلى وسط القاهرة، وكذلك ظهرت كثافات مرورية على جميع المناطق بالمحافظة، ومنها ميدان التحرير حتى حدائق القبة ومدينة نصر.

انتشار أمني مكثف بشوارع القاهرة

وشهدت شوارع ومحاور القاهرة كثافات مرورية، وسط تواجد مُكثف لرجال المرور بالعاصمة، مُدعمة بالأوناش للتعامل مع الأعطال أو الطوارئ.

وفى سياق آخر

فى مدينة الخانكة بالقليوبية أنهى زوج حياة زوجته بسبب خلافات بينهما، وفشلت محاولات الأهل للصلح بينهما، فقررت طلب الطلاق للخلاص منه بعد زواج دام طيلة 8 سنوات، ولديهما 5 أطفال أكبرهم 6 سنوات وأصغرهم رضيع عمره 6 أشهر، جن جنونه بعد طلبها الطلاق وأستسلم لشيطانه الذي وسوس له بإنهاء حياتها، فانهال عليها بالضرب بشومة خشبية حتى هشم رأسها وأسقطها قتيلة وسط بركة من الدماء.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا بالعثور على جثه سيدة بشقتها، وتبين من التحريات أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة، وأنه استخدم شومه، وألقى القبض عليه واعترف بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على الذمة التحقيقات.

علبة سجائر.. السر وراء قتل زوجة فى الدقهلية

تلقت الأجهزة بالدقهلية، بلاغًا بالعثور على جثة زوجة مذبوحة، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوجها بسبب خلافات لرفضها إعطاءه ثمن شراء علبة سجائر.

بالانتقال والفحص تبين مقتل "فاطمة" 20 عامًا إثر طعنات غائرة فى البطن والرقبة، وأن وراء الجريمة زوجها "محمد" 29 عامًا، نتيجة خلاف لرفضها إعطاءه ثمن علبة سجائر، فتعدى عليها بسكين أسقطها قتيلة.

تم ضبطه وتولت النيابة العامة التحقيق.

بحجة تأديبه.. أب يقتل نجله ويحرق جثته فى قليوب

وفى قليوب أنهى أب حياة نجله صاحب 12 عامًا بحجة تأديبه بعد مشاجرة مع شقيقته، تعدى عليه بالضرب وتركه غارقًا في دمائه لمدة 5 أيام، ثم قام بتقطيعه ووضعه فى شيكارة محاولًا إحراق جثته بجوار الدائرى، وألقت قوات الأمن القبض عليه واعترف بجريمته.

سبعيني يقتل ابنه برصاصة فى الأقصر

بسبب خلافات عائلية، انهى سبعيني حياة نجله صاحب 30 عامًا، برصاصة فى صدره اخترقت القصبة الهوائية، وتم القبض عليه واعترف بجريمته.

أم تنهى حياة صغارها الثلاثة خشية كسب والدهم قضية الحضانة

فى سوهاج، قتلت أم أطفالها الثلاثة ولدًا وبنتين بحبوب حفظ الغلال السامة بسبب خلافات بينها ووالدهم، على حضانة الأطفال وحاولت إخفاء الجريمة.

وبالتحقيق معها أضافت أنها قامت بخلعه لأنه دائم افتعال الخلافات بينهما على حضانة الأطفال وخوفها من أخذ الأطفال من حضانتها، فقررت التخلص من الأطفال. قررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

دست الترامادول فى الفاكهة لطفليها

وفى حلوان أنهت أم حياة طفليها، بعد نشوب خلافات بينها وبين زوجها، حيث اصطحبتهما إلى منزل والدها وبعد عدة أيام، قررت التخلص منهم انتقامًا من زوجها، ووضعت لهم مخدر الترامادول فى الخوخ والعنب.

قتلت طفلها وقطّعت جثمانه للانتقام من زوجها

شهدت الشرقية منذ عدة أشهر واقعة بشعة انفطر لها القلب أنهت أم حياة طفلها وقطّعت جثمانه بسبب خلافات مع زوجها، لرفضه الانتقال للعيش معها بمنزل والدها الذى حصلت عليه فى الميراث، فرفعت قضية خلع وقتلت الطفل لتحرق قلب والده عليه بعدما منعته من رؤيته.