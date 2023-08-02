اتحاد المستثمرات العرب يستضيف الملتقى المصري العربي لدعم التنمية المستدامة

استضاف اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسي، فعاليات الملتقى المصرى البحرينى السعودى الكويتى الأردنى بمقر الاتحاد، لبحث التعاون العربي المشترك خلال الفترة المقبلة .



وحضر اللقاء النائب الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب و رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. والمهندس رامى غالى، أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية . وأحلام الجناحي رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية ، فيكى معوض عضو جمعية سيدات الأعمال البحرينية ورئيسة اللجنة الاجتماعية بالجمعية ودكتورة عائشة بهلول أمين ‏عام الجمعية البحرينية. إيمان الرويلى والدة الشيخ حمد الصباح ، من الكويت . جميلة الشمري عضو المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بغرفة الشرقية بالسعودية . رياض الجارح و هديل عبد الهادى من الأردن .

كما حضر المهندس على زين عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب ونخبة من كبار مستثمرين ومستثمرات ورجال وسيدات الأعمال بالقاهرة. ومجموعة من سيدات أعمال الاسكندرية برئاسة علا محلبة .

الملتقى



وفى كلمتها قالت دكتورة هدى يسي ، أن اللقاء يهدف إلى دعم التجارة البينية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات ذات الجودة دعما للتنمية المستدامة .



وألقت دكتورة هدى ، الضوء حول التطوير فى المنظومة الاستثمارية لمصر ، خاصة بعد رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار .

وأشارت إلى وجود اهتمام كبير بالكوادر البشرية والعمل على تدريبها ، بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل .

وألقت دكتورة هدى ، الضوء حول مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب ،فى دورته ال26 ويعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، وجامعة الدول العربية خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 أكتوبر 2023 ، تحت شعار الاستثمار العربي الإفريقي المشترك والتعاون الدولى ، وتفتتح أعماله بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والافتتاح الرسمي للمعرض والمؤتمر بمدينة شرم الشيخ .

وأشارت إلى مبادرة "عشانك يابلدى ووحدتنا العربية " للترويج السياحة العلاجية ، موضحة أن المؤتمر سيشهد رفع أعلام الدول المشاركة بالمؤتمر ، خلال مهرجان عشانك يابلدى ووحدتنا العربية .



وفيما، أكد النائب الدكتور طلعت عبد القوى ، على أهمية التعاون والشراكة بين الدول ، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي والتجارى يؤثر على دبلوماسية التعاون بين الحكومات .



وأشاد بدور هدى يسي، فى تحقيق التعاون العربي العربي والانتقال إلى التعاون مع أفريقيا ثم مع الدول الأوروبية وروسيا.



وأشار إلى أهمية الحوار الوطنى ، الذى نجح فى تلقى 176 ألف مقترح من مختلف فئات الشعب دون إقصاء لأى فئة .

ومن جانبه أكد المهندس رامى غالى ، على أن الاقتصاد يمثل قوة داعمة للسياسة ، مشيرا إلى أهمية التعاون العربي المشترك فى الدفع بعجلة القاطرة الاقتصادية .

وأضاف المهندس رامى قائلا: "أهمية التكاتف والعمل على رفع الجودة الإنتاجة لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وصولا إلى خطة الرئيس السيسي ، وتحقيق عائد تصديرى 100 مليار دولار خلال الفترة القادمة " .



وقالت أحلام نجاحى ، رئيس جمعية سيدات الأعمال البحرينية ، أن مصر تعد بلدها الثانى معلنة عن ترحيبها بكل تعاون على أى مستوى سياسي أو اقتصادي بين مصر والبحرين ومع الدول العربية بعضها البعض.



وقدمت الشكر للدكتورة هدى يسي، ووصفها بأنها سيدة الأعمال اللامعة، التى تمثل تدويل للمرأة المصرية العربية وعطائها غير المحدود لمصر الوطن الأم ودول المنطقة العربية.



وأكدت جناحى ، مشاركة وفد رفيع المستوى ومتميز من البحرين ، فى فعاليات مؤتمر شرم الشيخ ، ودعم مبادرة عشانك يابلدى ووحدتنا العربية.



ومن جانبها أعلنت فيكى معوض ، عن تعاون اللجنة الاجتماعية بجمعية سيدات الأعمال البحرينية مع لجنة الصحة برئاسة د. ليلى سليمان باتحاد المستثمرات العرب فى تنفيذ مشروعات مشتركة .



وفيما أكدت إيمان الرويلى " الكويت " ، عن اهتمامها الخاص بالبعد المجتمعى وأهمية دعم الأقل حظا فى الدول العربية . معربة عن الرغبة الحقيقية فى التعاون العربي المشترك .

وأشارت إلى أهمية مؤتمر الاتحاد ، معلنة عن مشاركتها في فعالياته ، وبحث آليات التعاون المنشود فى القطاعات التجارية والصناعية .



وفيما كشفت ، جميلة الشمرى " السعودية " ، عن دعم هدى يسي ، رئيسة اتحاد المستثمرات العرب ، لسيدات الأعمال العربيات وتقديم لهن كافة التسهيلات لتمكين المرأة العربية.

وأشارت أيضا إلى الدعم المقدم من رئيسة الاتحاد ، لرائدات الأعمال على الصعيد الاقتصادى والصناعى ، موضحة تجربتها الناجحة فى إقامة أول معرض لها على أرض مصر من خلال فتح مجالات التمكين والتطوير.

وأعلنت الشمرى ، عن توقيع العديد من اتفاقيات التعاون العربي السعودى خلال مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بشرم الشيخ فى مجالات التسويق الالكتروني لمواكبة المتغيرات العالمية من التحول الرقمى والحكومة الإلكترونية.

وتحقيقا للتعاون العربي الإفريقي المنشود ، أعلنت ياسمين غلاب عضو الاتحاد ،عن التوجه لتأسيس شركة عربية مساهمة بمساهمات أعضاء وعضوات

الاتحاد .



واختتمت دكتورة هدى يسي، الملتقى، مؤكدة على أهمية التعاون العربي الإفريقي ودعم الأوطان لخدمة الشعوب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.