الأمن يضبط طرفي مشاجرة تسببت في وفاة شاب بالوراق

ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، القبض على المتسببين في وفاة شخص، تصادف مروره أثناء مشاجرة بين طرفين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة العامة.

بلاغ مشاجرة الوراق

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، بلاغا بوجود مشاجرة في شارع العروبة بالوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، طرف أول طباخ 55 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقه 25 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونجل الثاني 19 سنة، وزوجة الأول ربة منزل 55 سنة وزوجة الثاني 50 سنة، طرف ثاني سائق توكتوك 50 سنة مصاب بجرح قطعي بالكتف وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، نجله 17 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما تبين أنّ سبب المشاجرة أثناء مرور السابع بالتوك توك الخاص به قيادته، حدثت مشادة كلامية بينهما وبين الأول، تطورت إلى مشاجرة تدخل فيها الطرفين بمحاصرة بعضهما، وقامت كل من الرابعة والخامسة من الطرف الأول بإلقاء الحجارة والزجاج من شرفة العقار على الطرف الثاني، وتصادف مرور شخص 30 سنة بمكان المشاجرة، وأصيب بجرح بالرأس وكسر بالجمجمة من الحجارة والزجاج، أودت بحياته فى الحال.

وبمواجهة الطرفين تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة مترو الزمالك بالقاهرة



وفي سياق آخر تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة مترو أنفاق الزمالك بشارع يحيى إبراهيم في الاتجاه القادم من شارع 26 يوليو اتجاه شارع عزيز أباظة.

وسيتم الغلق الكلي لشارع يحيى إبراهيم في الوصلة من شارع السيد البكري حتى شارع حسن عاصم على أن يتم تنفيذ الأعمال بشارع يحيى إبراهيم في الاتجاه القادم من شارع 26 يوليو اتجاه شارع عزيز أباظة تحديداً (فيما قبل شارع حسن عاصم مباشرة).

كما سيتم الغلق الكلي لشارع يحيى إبراهيم في الوصلة من شارع السيد البكري حتى شارع حسن عاصم خلال الفترة من يوم الأربعاء ولمدة 7 أيام فقط على أن يتم إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال في تمام الساعة 6 صباحاً.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.