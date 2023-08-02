إفتتاح دورى مراكز الشباب بالمنيا في إحتفالية كبرى

انطلقت في احتفالية كبرى ، فاعليات افتتاح دورى مراكز الشباب في نسخته العاشرة بمحافظة المنيا ، على ملعب نادى المنيا الرياضي بالمنيا الجديدة ، بمباراة مركز شباب بني حسن ، مع مركز شباب تله، والتي تُنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب ، الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب مع توتال، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حضر افتتاح الفعاليات ، مندي عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، الدكتور وسام فاروق مدير عام أنشطة وفعاليات مراكز الشباب، وفريق عمل الوزارة من الإدارة المركزية حسين فرج.

والدكتور احمد مختار، عاطف صلاح، خالد الحديدي، الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، الكابتن احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة . وحيد شحاته مدير إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية ، مديري الإدارات الفرعية للشباب والرياضة بالمحافظة ، محمد عبدالجليل وكيل إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية ومنسق الدورى ، عماد عبدالحليم نائب مدير المركز الإعلامى بالمديرية ، ومحمد عاطف المنسق الإعلامي بالمديرية والمعلق الرياضى احمد حسان .

وفريق العمل الإدارى بإدارة الهيئات الشبابية، نادى عبد الهادي ، ومدحت نجاتي ، وحاتم محمد ، وطاقم الحكام بقيادة الكابتن احمد مصطفى عثمان، ولفيف من اللاعبين القدامى، وحضور جماهيري مميز ، وبدأت الفعاليات بعرض رياضي وفنى متميز من مراكز الشباب المشاركة في المسابقة ، ثم أطلق حكم المباراة صافرة البداية بين مركز شباب بني حسن امام مركز شباب تله .

ليبدأ بنى حسن بالضغط المستمر على الفريق المنافس وينتهي الشوط الأول بفوزه بثلاثة أهداف نظيفة مقابل لاشئ ، فيما حاول فريق تله استعادة سيطرته على مجريات المباراة ، ونجح في إحراز هدفين ولا أروع، لكن الهدف الرابع لفريق بني حسن ، والذى جاء من ضربة جزاء صحيحة أنقذه من محاولات تله المستميتة للتعادل ، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لبنى حسن مقابل هدفين لتله.

أشار كامل مخيمر مدير إدارة شباب ابوقرقاص ، إلى حرص الجهاز الإدارى لمركز شباب بنى حسن بقيادة عصام قطب المدير التنفيذي للمركز ، ومحمد شاكر خلف رئيس مجلس الإدارة ، ورفعت كمال المدير الفني للفريق ، على الحضور ومؤاذرة وتشجيع فريقه ، بحضور الدكتور محمد سمير المنسق الإعلامي للإدارة .

من جانبه ، قدم علاء الدين علي مدير إدارة شباب المنيا ، والدكتور توني عبدالله رئيس قسم الرياضة بالإدارة ، الشكر للجهاز الإدارى لمركز شباب تله على الأداء القوى للفريق، معربا عن أمله في بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تاريخه الكروى المشرف ، جدير بالذكر ، أن كافة المبارايات ستقام أيام الأحد ، والأثنين ، والثلاثاء، والأربعاء من كل أسبوع ، في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا، مع تقسيم فرق المحافظة إلى أربعة مجموعات .

وأعرب " عكاشة " عن تقديره لفريق العمل بالمشروع ، لافتا ، إلى أهمية دورى مراكز الشباب فى دعم مراكز الشباب بشكل إيجابي ، من خلال المشاركة الفعالة للشباب ، وجذبهم للمشاركة فى أنشطته المتنوعة فضلاً عن إتاحة الفرصة للمواهب المتميزة ، وبث روح الحماس وتكوين وعي رياضى وتنافسى بين اللاعبين فى مراكز الشباب.

بالإضافة، إلى جذب الشباب إلى مراكز الشباب وتفعيل دور الرياضة للشباب ، وترسيخ أهداف الرياضة البدنية ، والصحية التربوية ، والإجتماعية.