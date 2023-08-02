أستاذ مناخ: التطرف المناخي يصيب الدول النامية بنسبة 90%

تحدث الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، عن ارتفاع درجات الحرارة في العالم، موضحًا أن العالم على صفيح ساخن منذ فترة، والدراسات البحثية التى قامت بها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طريق الإدارة المركزية للبحث العلمى تشير إلى أن الصيف مرتفع فى درجات الحرارة، وأن تأثيرات درجات الحرارة مرتفعة على جميع محاور الحياة.

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الدول الصناعية الكبرى لها أهداف سياسية واقتصادية

وأضاف “قطب” خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء، أن الدول الصناعية الكبرى لها أهداف سياسية واقتصادية من أجل التنمية المستدامة، بدليل أنها تسرى وتتحرك فى نطاق أهم ولديها القدرة المادية والتكنولوجية لمواجهة والتكيف مع التغير المناخى، وهذا غير حقيقى لأنها متأثرة، بدليل أن الصين تأثرت بهذا الوضع، ولكن لديها أهداف سياسية أخرى تجعلها لا تلتفت لمثل هذه التغيرات المناخية والتطرف المناخى.

التطرف المناخى سيصيب الدول النامية بنسبة 90%

وأكد أستاذ المناخ أن التطرف المناخى سيصيب الدول النامية بنسبة 90% والدول الصناعية الكبرى سيصيبها بنسبة 10%، وذلك من خلال الإمكانيات التكنولوجية والمادية وهذا ما سيتم فى مؤتمر المناخ القادم دون الإلتفات لما يحدث على سطح الكرة الأرضية.