اليوم..مُحاكمة زوج حاول إنهاء حياة زوجته في المحلة

تستكمل محكمة جنايات المحلة في محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، مُحاكمة مُتهم بإنهاء حياة زوجته حرقاً، وستُخصص الجلسة لسماع الشهود.

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وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم بإنهاء حياة زوجته بعد أن قام بوضع المخدر لها فى العصير وإلقاء زيت مغلي على جسدها ثم قام بطعنها في الرأس بواسطة سلاح أبيض “سكين” بسبب خلافات أسرية بينهما.

قبضة العدالة تقبض على المُتهم قبل الفرار

وقام المتهم بالفرار عقب ارتكاب الواقعة إلا أن الأجهزة الأمنية بالمحلة الكبرى تمكنت من ضبطه بعد ساعات قليلة من الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بينهما وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الجثة بمستشفى المحلة العام.

وكشفت تحريات مباحث قسم ثان المحلة، أن المتهم ويدعى ش.ح كان انفصل عن زوجته منذ عدة سنوات ثم عاد إليها قبل الواقعة بيومين مبيتاً النية على قتلها، حيث وضع المخدر في العصير لها ولبناتها الثلاث، وألقى الزيت المغلي على مختلف أنحاء جسدها ما أصابها بحروق من الدرجة الثالثة ثم طعنها باستخدام سلاح أبيض سكين في منتصف رأسها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

وبالتحقيق تبين أن الزوج هو ابن خالتها خدرها بوضع مخدر في العصير، حتى يتمكن من قتلها.

وبتقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة، تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قراراها المتقدم.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط الجريمة بكافة أنواعها.