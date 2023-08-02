نشرة أخبار التوك شو.. جدل حول جدول قطع الكهرباء وتنسيق الجامعات

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، إن استقرار أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الأيام الأخيرة مقارنة بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أن استقرار أسعار الذهب في مصر، نتيجة لقرار السماح للمصريين بالدخول بالذهب من الخارج

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رئيس شعبة الذهب يكشف موعد انخفاض المعدن الأصفر.. فيديو



أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنه يتم حاليا، بالتعاون مع وزارة المالية، تنفيذ العديد من الإجراءات لتغيير بعض الأحكام الخاصة بالمكافآت والحوافز بحيث يحصل الأطباء على مكافآت مالية مقابل الجهود التي يبذلونها للمواطنين.

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وزير الصحة يزف بشرى سارة للأطباء

طمأن سيد عطا، رئيس قطاع التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، الطلاب بشأن التنسيق قائلا: “كل طالب سيكون له مكان بالتعليم العالي خلال العام المقبل”.

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التعليم العالي يُطمئن طلاب الثانوية العامة قبل التنسيق (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن معدلات تخفيف أحمال الكهرباء انخفضت مقارنة بالأيام الماضية في مناطق عديدية على مستوى الجمهورية، متابعا أن الكهرباء لم تنقطع خلال الأيام الأربع الماضية تماما.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هناأحمد موسى يطالب الكهرباء بالالتزلم بجداول تخفيف الأحمال (فيديو)



قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان: “إن ما تردد في الفترة الأخيرة عن رفع أسعار السجائر 3 جنيهات شائعات لا أساس لها من الصحة”.

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الشرقية للدخان تكشف حقيقة رفع أسعار السجائر (فيديو)

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لـ مكافحة فيروس كورونا، من تغير حالة الجو و تأثيرها على صحة الإنسان، ونقص المناعة وإصابته بنزلات البرد.

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لجنة مكافحة كورونا تحذر من برد الصيف (فيديو)



أكد الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، أن الإخوان سيظلوا يتنقلون من بلد إلى أخرى ويتوهون في الأرض، ويبحثون عن ماليزيا والبرازيل للذهاب إليها.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هناثروت الخرباوي يكشف الدول التي سينتقل لها عناصر الإخوان بعد تركيا (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن معدلات تخفيف أحمال الكهرباء انخفضت مقارنة بالأيام الماضية في مناطق عديدية على مستوى الجمهورية، متابعا أن الكهرباء لم تنقطع خلال الأيام الأربع الماضية تماما.

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أحمد موسى يطالب الكهرباء بالالتزلم بجداول تخفيف الأحمال (فيديو)



علقت الإعلامية لميس الحديدي على أول أيام تطبيق جدول ومواعيد قطع الكهرباء لتخفيف الأحمال، قائلة: " مواعيد تخفيف الأحمال وفقاً للجداول المعلنة لم يتم الإلتزام بها في المناطق وبعض المحافظات سواء في التوقيتات أو مدد القطع.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنالميس الحديدي تهاجم "الكهرباء".. جداول تخفيف الأحمال لم تنفذ (فيديو)



قال أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي، إن هناك توسعا في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية و هناك إقبالا كبيرا من طلاب الثانوية العامة على الجامعات التكنولوجية.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هناالتعليم العالي تكشف سبب الإقبال على الجامعات التكنولوجية (فيديو)

