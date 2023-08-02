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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بولندا تستدعي السفير الأوكراني في بلدها

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الخارجية البولندية أمس الثلاثاء عن استدعاء السفير الأوكراني لدى وارسو على خلفية "تصريحات السلطات الأوكرانية".

ويأتي ذلك بعد استدعاء خارجية أوكرانيا للسفير البولندي لدى كييف، بارتوش تسيخوتسكي، على خلفية التصريحات الصحفية لمارتشين بشيداتش وزير الدولة البولندي، رئيس مكتب السياسة الدولية في الرئاسة البولندية، التي قال فيها إن على كييف أن تعبر عن الامتنان لوارسو على مساعدتها.

وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان لها، إن تصريحات المسؤول البولندي حول عدم امتنان أوكرانيا لوارسو "لا تتطابق والواقع وغير مقبولة".

وأكدت كييف أنه "لا يجوز التشكيك في التفاهم وثبات العلاقات بين الشعبين الأوكراني والبولندي".

الجريدة الورقية