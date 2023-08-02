للعام الرابع.. تجديد الثقة في العميد ضياء ماهر مديرًا للإدارة العامة لمرور الأقصر

اعتمد اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، الحركة الداخلية لقيادات وضباط الشرطة بمديرية أمن الأقصر.



وصدق مدير الأمن على تجديد الثقة في العميد ضياء ماهر، مدير الإدارة العامة لمرور الأقصر، وذلك للسنة الرابعة على التوالي؛ بعد تحقيق نجاح كبير في فرض الانضباط المروي، ودعم المنظومة المرورية بما يضمن تحقيق كفاءة عالية في العمل.



كان العميد ضياء ماهر ، قد تدرج في عدة مناصب بوزارة الداخلية، حيث عمل بمباحث المنوفية، والمنيا، والحرس الجامعي، ورئيسًا لمرورمنوف، كما تولى إدارة مرور إسنا، ثم وكيلًا لمرور الأقصر، فمدير الإدارة العامة لمرور الأقصر.

كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اعتمد حركة تنقلات وزارة الداخلية 2023، وقرر الوزير ترقية اللواء حسن عبد العزيز عبد الله، من حكمدار الأقصر إلى مديرًا لأمن الأقصر؛ خلفًا للواء هشام عبد الغفار، بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد.

ويأتي ذلك إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا، والوسطى؛ لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.



