هجوم أهالي قريه ٧ قبلي مركز كوم أمبو أسوان علي منزل عنصر إجرامي حبظلم

توافد اعداد غفير من اهالي قريه ٧ قبلي بمركز كوم امبو محافظة اسوان في منزل "حبظلم" احد مروجي المخدرات، والذي كان سبب في تحويل القريه الي وكر للجريمه، وتم اقتحام منزل "حبظلم" لانهاء احد العناصر الاجراميه ، وتم كسر جميع كاميرات المراقبه التي كانت حول منزله .

حيث ناشد احد المواطنين مدير الأمن ومحافظ أسوان للتحرك الفوري لانهاء باقي العناصر الاجراميه من قرية ٧ قبلي، ويشدد علي سرعة التحرك لتنظيف القريه، وأخص بالذكر مركز كوم امبو هوه وكر تجار المخدرات.

حيث تحركة علي الفور رئيس مباحث كوم امبو بقوة الي قرية ٧ قبلي لتدارك الموقف والقبض غلي العناصر الاجراميه وتمشيط القريه

تمكن العناصر الاجراميه من الفرار في الزرعات خوفا من الاهالي، وذالك بعد وصول شرطة مركز كوم امبو

والجدير بالذكر أنه في فبراير الماضي عثر أهالي قرية 7 قبلي بمدينة كوم أمبو، مساء الأحد على جثتين، وأبلغوا الأجهزة الأمنية بالعثور عليهما.

وكان بلاغ وصل إلى مأمور مركز شرطة كوم أمبو، من أهالي قرية ٧ قبلي، بالعثور على جثتين بهما طلق ناري.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة ومعاينة الجثتين، ونقلت الجثتين إلى مشرحة مستشفي كوم أمبو.

وتكثف المباحث من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.