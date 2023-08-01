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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسهل طريقة لعمل سلطة الجمبري الباردة

سلطة جمبري
سلطة جمبري

سلطة الجمبري الباردة من الأكلات اللذيذة التي يشقها محبي الأكلات البحرية، والتي تحتوي على بعض التوابل والمايونيز، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات في المنزل.

 

طريقة عمل سلطة الجمبري

المقادير

- الجمبري : 3 اكواب (مطبوخ)

- البصل الأخضر : ربع كوب (مفروم)

- المايونيز : كوب (قليل الدسم)

- الخردل : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

 

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مقبلات صحية.. سلطة نيسواز علي الطريقة الفرنسية

طريقة التحضير

في وعاء متوسط الحجم، اخفقي الخردل، والمايونيز، والفلفل الأسود، والملح وقلبي جيداً.

أضيفي الجمبري، والبصل الأخضر لصلصة المايونيز، وقلبي جيداً حتى تتجانس المكونات، وضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل التقديم.

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